Подлодка, спецназ, Кремль. Причиной аварий на Северных потоках могла стать диверсия — немецкие СМИ 27 сентября, 14:04 На газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 произошли почти одновременные утечки газа (Фото:Makxim Prostos / Flickr)

Причиной падения давления на обеих нитках Северного потока-1 и одной нитке Северного потока-2 могла быть диверсия.

Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.

Так, газета цитирует инсайдера, вовлеченного в подготовку аналитики для правительства ФРГ и федеральных властей.

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«Все говорит о том, что это не совпадение, — сказал источник. — Мы больше не можем фантазировать о сценариях, что это не целенаправленная атака».

По его словам, подобная атака или диверсионный акт — процесс нетривиальный и должен был бы быть осуществлен, к примеру, с привлечением сил спецназа или с помощью подводной лодки.

Издание, в частности, допускает, что организатором диверсии могла выступить РФ «под чужим флагом».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, также заявил, что нельзя исключать ни одну из версий, включая диверсию.

«Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — цитирует Пескова Интерфакс.

«Это — очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление. Это — совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — добавил Песков.

Как сообщалось, вслед за поломкой российского газопровода Северный поток-2, о которой стало известно 26 сентября, давление газа упало на на обеих нитках Северного потока-1.

В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Газопровод Северный поток-2 был достроен в 2021 году, заполнен техническим газом, но до начала полномасштабного российского вторжения не получил сертификацию немецкого правительства и не начал работать.

Газопровод Северный поток-1 был остановлен на техобслуживание в конце августа, после чего он так и не возобновил работу по выдуманным российской стороной причинам.