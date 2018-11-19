В аэропорту Борисполь возвели навес над платформами

Станция Борисполь-аэропорт, которая будет принимать рельсобусы, прибывающие с Центрального ж/д вокзала Киева, уже практически готова к запуску в эксплуатацию.

Об этом свидетельствует фотография, которую разместил руководитель правового департамента в ДТЭК ВИЭ Иван Лях на своей Facebook-странице, пишет ЦТС,

"Прогулялся к станции Киев Борисполь Экспресс Там уже целый Кингс-Кросс возвели. Лицезрел полностью закрытую платформу. Думаю, запустят электричку (на маршруте будут работать дизельные поезда. - ЦТС) на неделе", - написал он.

Судя по фотографии, все еще ведутся работы по накрытию перехода между ж/д станцией и терминалом D - на фото видны арки будущего перехода.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал запустить Воздушный экспресс к концу 2018 года.

В марте 2018 года Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

В конце марта компания объявила два тендера на строительство железнодорожной ветки в аэропорт Борисполь общей стоимостью 129,6 млн грн.

Позже гендиректор аэропорта Павел Рябикин заявлял, что железная дорога в аэропорт Борисполь со временем уйдет под землю.

В конце июля в аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы для поездов из Киева.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что строительство Воздушного экспресса опережает график и должно закончиться до 1 декабря этого года.

22 октября, Укрзализныця показала новые скоростные электрички до Борисполя.

25 октября, из Киева в аэропорт Борисполь впервые отправился новый скоростной поезд. Полноценное курсирование эскпресса стартует в ноябре.