В Борисполе рассказали, какой будет железная дорога из Киева в аэропорт

Железная дорога в аэропорту Борисполь со временем уйдет под землю.

Об этом говорится в проекте железнодорожного сообщения аэропорта Борисполь с Киевом, заявил гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью ЦТС.

По его словам, линия железной дороги будет проходить между забором аэропорта и подъездной дорогой. Вокзал будет находиться в торце терминала D, с левой стороны, если стоять лицом к терминалу. Платформа будет соединена крытой галереей с терминалом. Пассажиры смогут пешком дойти до терминала за 2,5 минуты.

"Это первый этап проекта. На втором этапе предусмотрено, что возле терминала D будет съезд, где ж/д линия будет уходить под землю и будет направляться к новым терминалам. Это далекая перспектива, когда терминал D соединится галереями с терминалами B и F", - добавил он.

По словам Рябикина, работы должны начаться 1 июня, а за реализацию проекта отвечает Укрзализныця.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал запустить Воздушный экспресс к концу 2018 года.

В марте 2018 года, Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

В конце марта, компания объявила два тендера на строительство железнодорожной ветки до аэропорта Борисполь общей стоимостью 129,6 млн грн.