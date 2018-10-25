Экспресс из Киева в Борисполь запустят в ноябре

Из Киева в аэропорт Борисполь впервые отправился новый скоростной поезд

Сегодня, 25 октября, из Киева в аэропорт Борисполь впервые отправился новый скоростной поезд. Полноценное курсирование эскпресса стартует в ноябре.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

"В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса", - написал он.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал запустить Воздушный экспресс к концу 2018 года.

В марте 2018 года Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

В конце марта компания объявила два тендера на строительство железнодорожной ветки в аэропорт Борисполь общей стоимостью 129,6 млн грн.

Позже гендиректор аэропорта Павел Рябикин заявлял, что железная дорога в аэропорт Борисполь со временем уйдет под землю.

В конце июля в аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы для поездов из Киева.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что строительство Воздушного экспресса опережает график и должно закончиться до 1 декабря этого года.

22 октября, Укрзализныця показала новые скоростные электрички до Борисполя.

Проект Воздушный экспресс включает в себя железнодорожное пассажирское сообщение между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. Длина маршрута (между станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь) составит 37,4 км.

В 2011 году Воздушным экспрессом занималось Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины под руководством Владислава Каськива. Тогда эта структура подписала кредитный договор с на сумму $372,3 млн с Экспортно-импортным банком Китая. Агентство уплатило страховой платеж и комиссионные на сумму более $40 млн и успело получить первый транш кредита в размере $52,1 млн. Эти средства исчезли. А после этого государство выплатило кредитору более $20 млн.