Укрзализныця объявила о первых тендерах на электричку до Борисполя

0 комментировать
Компания объявила два тендера общей стоимостью 129,6 млн грн
Фото: Укрзалізниця / Facebook

Компания объявила два тендера общей стоимостью 129,6 млн грн

Компания Укрзализныця объявила два тендера на строительство железнодорожной ветки до аэропорта Борисполь общей стоимостью 129,6 млн грн.

Об этом говорится в данных системы Prozorro.

Тендер объявлен через региональный филиал Юго-Западная железная дорога в рамках обновленного проекта по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь.

Первый тендер, оценочная стоимость работ по которому составляет 112,6 млн грн, разделен на два лота.

Первый лот включает строительство опор эстакады. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года. Их оценочная стоимость указана на уровне 103 млн грн.

В рамках второго лота Укрзализныця хочет закупить работы по монтажу металлических пролетных строений стоимостью до 9,6 млн грн. Конечный срок выполнения работ - 31 октября 2018 года.

Второй тендер по оценочной цене 17 млн грн предусматривает закупку работ по покраске и усилению металлических пролетных строений со сроком исполнения до 31 августа 2018 года.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал запустить Воздушный экспресс к концу 2018 года.

В марте 2018 года, Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове