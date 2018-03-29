Укрзализныця объявила о первых тендерах на электричку до Борисполя

Компания Укрзализныця объявила два тендера на строительство железнодорожной ветки до аэропорта Борисполь общей стоимостью 129,6 млн грн.

Об этом говорится в данных системы Prozorro.

Тендер объявлен через региональный филиал Юго-Западная железная дорога в рамках обновленного проекта по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь.

Первый тендер, оценочная стоимость работ по которому составляет 112,6 млн грн, разделен на два лота.

Первый лот включает строительство опор эстакады. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года. Их оценочная стоимость указана на уровне 103 млн грн.

В рамках второго лота Укрзализныця хочет закупить работы по монтажу металлических пролетных строений стоимостью до 9,6 млн грн. Конечный срок выполнения работ - 31 октября 2018 года.

Второй тендер по оценочной цене 17 млн грн предусматривает закупку работ по покраске и усилению металлических пролетных строений со сроком исполнения до 31 августа 2018 года.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал запустить Воздушный экспресс к концу 2018 года.

В марте 2018 года, Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.