Укрзализныця сделала шаг к запуску Воздушного экспресса

Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь (Воздушный экспресс).

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

"Через отведенную земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железной дороги перегона Георгия Кирпы - Борисполь до автомобильной трассы Киев - Харьков", - написал он.

Согласно проекту, Укрзализныце должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 га.

По словам Кравцова, сейчас в работе продолжается первый этап - проектно-изыскательские и организационно-технические работы.

Он также рассказал, что кроме 3,2 км пути будет построен 340-метровую однопутных железнодорожную эстакаду над трассой Киев - Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь

Кравцов заверил, что строительные работы начнут по графику - в июне 2018 года.

Отметим, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал запустить Воздушный экспресс к концу 2018 года.

Проект Воздушный экспресс включает в себя железнодорожное пассажирское сообщение между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. Длина маршрута (между станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь) составит 37,4 км.

В 2011 году Воздушным экспрессом занималось Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины под руководством Владислава Каськива. Тогда эта структура подписала кредитный договор с на сумму $372,3 млн с Экспортно-импортным банком Китая. Агентство уплатило страховой платеж и комиссионные на сумму более $40 млн и успело получить первый транш кредита в размере $52,1 млн. Эти средства исчезли. А после этого государство выплатило кредитору более $20 млн.