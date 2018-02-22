Картина делового дня: Hyperloop в Украине, первые города с 4G и блокировка российских сайтов

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 22 февраля.

Главное

Евросоюз официально закрыл проект модернизации границы с Украиной. ЕС прекращает финансирование проекта, а украинская сторона будет вынуждена вернуть полученные ранее €27 млн. Причина такого решения в том, что Украина не смогла наладить работу в рамках этого проекта.

Нового главу НБУ назначат в марте. Глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада 1 марта может проголосовать за нового главу Нацбанка. Президент Петр Порошенко ранее предложил на эту должность нынешнего и.о главы регулятора Якова Смолия.

Госорганы нашли способ блокировать российские сайты. Операторы должны будут осуществлять блокировку сайтов по доменным именам и соответствующим IP-адресам. Кроме того, Госспецсвязи должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты. Соответствующий проект постановления Кабмина одобрила Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации (НКРСИ).

Мининфраструктуры объявило о создании площадки для тестирования Hyperloop. Об этом заявил глава министерства Владимир Омелян после подписания меморандума о создании Центра транспортных инноваций. Центр возможно займется созданием в Днепре тестовой трубы для проекта Hyperloop в Украине. Глава Укроборонпрома Павел Букин предварительно оценил его стоимость в $3 млрд.

В Украине хуже воспринимают коррупцию, чем в России. Впервые за восемь последних лет наша страна опередила РФ по Индексу восприятия коррупции, который составляет Transparency International. В Украины - 30 баллов из 100 возможных, у России - 29. У лидера рейтинга Новой Зеландии - 89, США - 75, а Польши - 60.

Новости компаний

Радио НВ получило лицензию на вещание в 40 городах Украины. Нацсовет по телевидению и радиовещанию выдал лицензию на вещание Радио НВ. Техническое вещание Радио НВ начнется с 1 марта, после которого начнется полноценный эфир новой радиостанции.

Киевстар определил, где в первую очередь появится 4G. Компания сообщает, что в первую очередь базовые станции появятся в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове. Они заработают в апреле-мае. Это будет ограниченный доступ сравнимый по охвату с WiFi сетями. Полноценную связь четвертого поколения операторы обещают с июля.

АТБ выкупит супермаркет у Billa. Компания обратилась в Антимонопольный комитет (АМКУ) за разрешением на покупку целостного имущественного комплекса принадлежащего Билла-Украина, расположенного по адресу ул. Академика Королева в Одессе. Напомним, что владелец Billa - немецкий концерн Rewe Group в прошлом году заявил, что сворачивает свой бизнес в регионах.

Укрспирт получил газовую лицензию. Компания планирует самостоятельно поставлять газ на свои предприятия.

HarvEast построит семенной завод в Донецкой области за $4 млн. Предприятие будет обрабатывать и упаковывать семена подсолнечника, бобовых и зерновых. Его производительность составит 8 т/час.

Boeing привлек $1,4 млрд. Авиапроизводитель разместил четыре выпуска облигаций, в том числе со сроком погашения в 30 лет. Доходность бондов составила 83 базисных пункта выше аналогичных US Treasuries. Поступления от размещения бондов планируют использовать для погашения долга, приобретение активов и выкуп акций.

АИС предоставит гарантию на б/у автомобили. Теперь при покупке подержанной машины через AIS Autotrade покупатель получит бесплатный страховой полис. Он будет покрывать затраты на ремонт в случае поломки в течение трех месяцев с момента продажи. По желанию клиент сможет продлить период страховки на 6 или 12 месяцев за дополнительную плату.

Цифра дня

$1 млрд

Заработал глава онлайн-ритейлера Amazon, миллиардер Джефф Безос благодаря подорожанию акций компании на $1,5 тыс за штуку. Сейчас его состояние составляет $124 млрд.

7 млрд грн

Пообещал премьер-министр Владимир Гройсман потратить на выплаты повышенных пенсий военным в марте-апреле 2017 года.

3,5 млрд кубометров газа

Добыла Россия после аннексии Крыма, незаконно пробурив на захваченном Одесском газовом месторождении 11 скважин.

Цитата дня

Наталья Микольская, замминистра экономического развития и торговли:

"Нигерия - это огромный рынок, там растет население. Можно только экспортировать в Нигерию, и не нужны больше никакие рынки. То же самое касается Индии и Китая".