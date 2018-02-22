Гройсман рассказал, когда военные получат повышенные пенсии

0 комментировать
Выплаты повышенных пенсий запланированы на март-апрель
Фото: pixabay/kaboompics

Выплаты повышенных пенсий запланированы на март-апрель

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует выплату повышенных пенсий 498 тыс. военных в марте-апреле этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

По словам премьера, на выплату пенсий потратят примерно 7 млрд грн.

"Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели оно будет доведено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии", - добавил он премьер.

Напомним, в среду, 21 февраля правительство одобрило решение о повышении пенсий военнослужащим в среднем на 1,5 тыс. грн. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове