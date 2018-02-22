Крупный конкурент Billa решил купить супермаркет сети в Одессе

Компания АТБ-Инвест намерен приобрести супермаркет Билла-Украина, расположенный по ул. Академика Королева, 15 в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ, передает агентство Интерфакс-Украина.

Развитием сети супермаркетов Billa в Украине занимается компания Билла-Украина.

Билла-Украина создана в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa открыт в феврале 2000 года в Киеве.

Согласно данным веб-сайта Billa, менее чем за год сеть продуктового ритейлера в Украине сократилась более, чем в три раза. По состоянию на 21 февраля 2018 года сеть включает 11 магазинов в Киеве и по одному – в Житомире и Обухове Киевской области.

Напомним, что немецкий концерн Rewe Group, развивающий, в частности, сеть супермаркетов Billa в Центральной и Восточной Европе в прошлом году заявил, не намерен выходить из Украины, но может закрыть магазины в регионах.

Кроме того, супермаркеты Billa в Днепре и Запорожье покупает сеть Varus.