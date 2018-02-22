Миллиард за день. Глава Amazon разбогател после удорожания акций компании

Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос стал богаче на $1,1 млрд за один день после того, как стоимость акций ритейлера впервые превысила $1,5 тыс.

Об свидетельствуют данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает Прайм.

В частности, после подорожания акций Amazon состояние Безоса достигло $124 млрд.

Акции Amazon по итогам торгов среды подорожали на 1% - до $1,4 тыс., при этом в ходе торгов впервые преодолели отметку в $1,5 тыс. С начала года акции Amazon подорожали на 26,5%.

Напомним, что резкое падение американских фондовых рынков в начале февраля привело к тому, что 500 самых богатых людей мира за один день потеряли $93 млрд своих активов. Отметим, что тогда самый богатый человек в мире – Джефф Безос – потерял $5,3 млрд.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.