В Украине нашли способ блокировать российские сайты

Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации (НКРСИ) одобрила проект постановления Кабинета министров Украины, разработанный Госспецсвязи относительно блокировки запрещенных российских сайтов.

Доработанный документ, регламентирующий, каким образом будут блокироваться подсанкционные сервисы, всплыл совсем недавно, в процессе его согласования между госорганами, сообщает liga.net.

В согласованном с НКРСИ проекте указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов по доменным именам и соответствующим им IP-адресам.

"С одной стороны, это самая простая форма блокировки. Для этого операторам не понадобится закупать дорогостоящее оборудование. С другой - она очень корявая. Ведь, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсам, которые находятся по одному и тому же адресу", - отмечает издание.

Госспецсвязи также определилось с тем, как мониторить выполнение операторами блокировки. В проекте постановления сказано, что ведомство должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты.

Но, согласно проекту, на это будет выделено всего 3,5 млн грн. Госспецсвязи и СБУ должны установить спецсредства на сетях, которые имеют соединение с сетями других государств. Хотя из постановления неясно, на какие именно сети будет установлено такое оборудование и хватит ли указанной суммы на его закупку.

При этом, участники рынка считают, что сумма, которая потребуется, чтобы мониторить даже 15 операторов, может составлять несколько сотен миллионов гривень.

Когда в прошлом году указ вступил в силу, некоторые провайдеры были готовы пойти на более жесткие меры - установить на свои сети DPI (Deep Packet Inspection - оборудование, которое используется провайдерами для детальной фильтрации трафика).

Такая мера значительно усложнила бы работу сервисов и приложений VPN, которыми сейчас пользуются украинцы, все еще предпочитающие сидеть во ВКонтакте и Одноклассниках (согласно исследованию Factum Group, сразу три российских сайта - ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс - попали в рейтинг самых популярных среди украинцев веб-сайтов).

Напомним, что в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции коснулись российских социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Mail.ru.

Также санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.