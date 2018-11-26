Экономика в режиме военного положения: чем рискует Украина

В случае введения военного положения Украине может угрожать раскрут инфляционного маховика. А также проблемы в энергетике, предупреждают эксперты. Вместе с тем, социальные выплаты - как зарплаты, так и пенсии - будут происходить без сбоев.

Рисков для работы банковской системы в случае введения военного положения нет. Прояснил ситуацию глава Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи с руководителями 40 крупнейших банков. По его словам, НБУ не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках. Ведь ликвидность банковского сектора сегодня - 75 млрд грн. По словам Смолия, Национальный банк имеет достаточно ресурсов и инструментов чтобы сдержать ситуацию. Сейчас объем международных резервов достигает $18 млрд. При этом НБУ готов осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких скачков курса под давлением психологических факторов.

Как сообщил агентству Интерфакс-Украина один из участников внеочередной встречи, Национальный банк Украины дал задание пополнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения. Накануне во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Смолий уже заявлял, что банковской системе ничего не угрожает.

"Принятые решения никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения, офисы будут работать в обычном режиме", - отметил руководитель регулятора.

Украинские акции в Лондоне и Варшаве начали дешеветь в понедельник утром из-за агрессии в Азовском море. Снизились в цене котировки еврооблигаций. Гривна на межбанке ослабла, в том числе на черном рынке. Наличный курс вырос на 10 коп. На завтра, вторник 27 ноября, НБУ установил курс гривны на уровне 27,89 грн/$. На черном рынке доллар в продаже - 28,5 грн/$.

Партнер консалтинговой компании Atlant Finance Юрий Нетесанный сказал в комментарии НВ Бизнес, что определенная нервозность на рынке действительно связана с введением военного положения. Компании, которые имеют гривну, хотят ее обменять на валюту. Впрочем, по прогнозам компании, курс сохранится в прогнозируемом коридоре 27,70-28,20 грн/$, возможно, будет скорректирован в пределах 28-28,5 грн/$.

Задача чиновников - успокаивать население, сказал в комментарии НВ финансовый аналитик Алексей Кущ. Но наибольший удар примут на себя государственные банки, поскольку большая часть банковского сектора находится в государственной собственности. Там хранится более 250 млрд грн депозитов только физических лиц. И одномоментный отток хотя бы пятой части этих вкладов на рынок разгонит инфляцию и ослабит гривну.

Переводить слабую украинскую экономику на военные рельсы - это фактически уничтожить ее, предостерегает экономист. Вывести из такого состояния ее могут разве что инвестиции или заимствования на внешнем рынке, что будет практически невозможно, пока Украина не пройдет политический цикл и не переизберет президента и парламент.

Вместе с тем, Международный валютный фонд напомнил, что юридических препятствий для кредитования стран, в которых введено военное положение, нет.

"Если развертывание военного положения будет разворачиваться еще и на фоне политического кризиса, то никто Украину кредитовать не будет... Поэтому остается третий вариант - инфляционный, который будет использоваться для того, чтобы двигатель украинской экономики не заглох окончательно. Чем завершается инфляционный механизм - мы это знаем по опыту 2014-15 годов", - отметил Кущ.

Ситуация в Керченском проливе может иметь фундаментальное экономическое обоснование, рассказал НВ член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. Крымский мост обошелся России в $4 млрд. Некоторые участки моста начали проседать в море, высота других наоборот, растет. И поэтому россияне начали искать виновных, чтобы сгладить весь негатив внутри страны в сторону высшего руководства государства, говорит эксперт. К тому же, у них нет компенсаторов, потому что мост застрахован только на 1 млрд руб. в страховой компании, зарегистрированной в Крыму уже после аннексии.

В прошлом году порты Мариуполя и Бердянска суммарно сгенерировали около 9 млн тонн грузов, сообщают в Центре транспортных стратегий. Более 60% этого грузопотока составили грузы металлургических предприятий Мариуполя - Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и Азовстали. Остановка работы портов ударит прежде всего по интересам этих предприятий, существенно уменьшив валютную выручку и увеличив расходы на логистику, говорит Шапран. Кроме того, для Бердянского порта важен экспорт зерновых грузов, и он будет затруднен.

"Не думаю, что ситуация окажет существенное влияние на нашу экономику. Возможно, валютной выручки придет меньше процентов на 5-7%, возможно на 10% меньше, чем ожидали", - отметил аналитик.

Он также добавил, что среди рисков возможен сбой в логистической системе. "Здесь все будет зависеть от того, как отреагирует Укрзализныця. Похожий кризис происходил 3-4 месяца назад. К сожалению, Укрзализныця тогда не была готова к нему", - сказал Шапран.

Вместе с тем, в Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда в случае военного положения. По словам и.о. председателя правления УЗ Евгения Кравцова, компанией "в кратчайшие сроки будут приняты необходимые меры для перевода железнодорожного транспорта с мирного на военное положение".

"Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам. В случае изменения логистики перевозки грузов морскими путями, в частности, в Азовском регионе, Укрзализныця готова к переориентации грузов на другие порты", - резюмировал Кравцов.

В свою очередь эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук предупреждает, что Украина может остаться без угля, электричества и газа из-за введения военного положения. Ведь прекратятся поставки угля из России. При этом наши запасы - на минимуме, а собственной добычи недостаточно. Для потребителей это может обернуться веерными отключениями электроэнергии, отметил Корольчук в комментарии Радио НВ. От этого не спасут даже атомные электростанции, также на 80% зависящие от топлива из России, говорит эксперт.

"Наша экономика еще очень зависима от нефтепродуктов. Если они подорожают из-за перебоев в поставках, это в свою очередь приведет к удорожанию многих других товаров и услуг", - объясняет Корольчук.

Кроме того, отметил он, следствием появления информации о военном положении стала приостановка переговоров об участии европейских партнеров в управлении газотранспортной системой Украины после 2019 года. Независимо от продолжительности военного положения - это означает провал подготовки к новому транзитного договора.

Вице-премьер-министр-министр социальной политики Павел Розенко в свою очередь уже заявил, что введение военного положения не повлияет на выплату пенсий, заработных плат и социальных платежей.