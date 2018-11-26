Акции украинских компаний резко упали в цене на международных фондовых биржах

Курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на Варшавской фондовой бирже (WSE), снижался в понедельник, 26 ноября, более значительно, чем на Лондонской фондовой бирже (LSE).

В частности, на WSE акции Кернел спустя 20 минут после открытия подешевели на 1,44% – PLN54,7 за штуку, а к 16:41 по киевскому времени – на 5,77%, до PLN52,30.

Менее торгуемые акции Астарты к середине дня подешевели на 3,04% – до PLN28,7 за штуку, передает Интерфакс-Украина.

Акции украинских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) начали день также с падения утром, однако затем их курс относительно стабилизировался.

В частности, акции Ferrexpo на LSE за первые 23 минут торгов в понедельник падали на 5,6% – до GBX181,80 за штуку, однако сейчас они торгуются по GBX185,55, что на почти 3% ниже уровня закрытия в предыдущий день.

Курс сделок с акциями МХП на LSE также снизился с закрытия в пятницу на 1,18% - до $10,4 за штуку, однако с ними было зарегистрировано всего несколько сделок в первой половине дня.

Ранее сообщалось, что еврооблигации Украины резко упали из-за российской агрессии в Азовском море.