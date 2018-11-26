В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда в случае военного положения

Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать по всем не запрещенным маршрутам

Оператор железных дорог Украины компания Укрзализныця готова переориентировать портовые грузопотоки из портов Азова при изменении логистики региона после введения военного положения.

Об этом заявил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

"В случае принятия соответствующих решений высшими государственными органами в кратчайшие сроки будут приняты необходимые меры для перевода железнодорожного транспорта с мирного на военное положение", - написал он на своей странице в Facebook.

Глава Укрзализныци подчеркнул, что компания готова к обеспечению функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения.

"Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам. В случае изменения логистики перевозки грузов морскими путями, в частности, в Азовском регионе, Укрзализныця готова к переориентации грузов на другие порты", - резюмировал Кравцов.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что намерен ввести военное положение в Украине сроком на 30 дней вместо рекомендованных СНБО 60 дней, чтобы оно не накладывалось на начало президентской избирательной кампании. Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании.