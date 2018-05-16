Беларусь возбудила уголовное дело против руководства Мотор Сичи

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против бывшего генерального директора авиаремонтного завода и должностных лиц Мотор Сичи

Прокуратура Беларуси возбудила дело против должностных лиц украинской компании Мотор Сич. Представителей украинского авиационного предприятия подозревают в превышении полномочий, повлекшем для предприятия из Беларуси тяжкие последствия.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

Так, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси провело проверку Оршанского авиаремонтного завода, мажоритарным акционером которого является украинская Мотор Сич.

В ходе проверки был проведен осмотр помещений украинского представительства Мотор Сичи в Беларуси, изъяты документы, касающиеся деятельности украинского инвестора на территории Беларуси.

По результатам проверки, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против бывшего генерального директора авиаремонтного завода и должностных лиц Мотор Сичи по признакам преступления, предусмотренного статьей "превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия".

По данным следствия, должностные лица нанесли белорусскому заводу убытки в особо крупном размере, а также существенный вред его интересам.

Дело передали в Следственный комитет Беларуси. Однако фамилии украинских чиновников не называются.

В украинской компании Мотор Сич, которой принадлежит около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода, ситуацию пока не комментируют, отмечает издание Радіо Свобода.

Напомним, что 23 апреля, Служба безопасности Украины провела обыски в Мотор Сичи. По данным СБУ, иностранные владельцы компании осуществляли косвенную концентрацию контрольного пакета акций Мотор Сичи, оформленного на шесть офшорных компаний и физическое лицо.

Правоохранители заявляли, что контрольным пакетом Мотор Сичи завладели иностранцы, чтобы перенести производство, передать технологии и ослабить Украину.

Мотор Сич – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АО Business House Helena (Панама). В 2017 году Мотор Сич увеличила прибыль на 52% (1,1 млрд грн) - до 3,1 млрд грн.