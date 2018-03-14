Украина решила запретить импорт российских удобрений

Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз российских минеральных удобрений.

Об этом шла речь во время заседания правительства 14 марта, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, что несколькими днями ранее первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив предложил Верховной Раде приступить к рассмотрению законопроекта о введении нулевой таможенной ставки при ввозе минеральных удобрений.

В конце 2016 года антидемпинговые пошлины на импорт мочевины (карбамида) и смеси мочевины и нитрата аммония происхождением из Российской Федерации в размере от 4,19% до 31,84% в зависимости от производителя должны были быть введены с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет.

Однако позже Межведомственная комиссия по международной торговле решила приостановить действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАС) происхождением из Российской Федерации.

Впрочем, в мае 2017-го в силу вступили антидемпинговые пошлины на импорт карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) в размере 31,84% из России.

В сентябре Военная прокуратура Генеральной прокуратуры требовала от МЭРТ ввести санкции против российских производителей минеральных удобрений.

По данным ведомства, средства, уплаченные так называемым "ДНР" и "ЛНР" за "растаможку" минудобрений, в дальнейшем использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.

Сразу после этого Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении ряда предприятий группы Еврохим, а также других российских поставщиков минудобрений.