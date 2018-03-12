Кубив предложил Раде скорее обнулить пошлины на импорт удобрений

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Кубив предлагает ВР рассмотреть законопроект о введении нулевой таможенной ставки на ввоз минудобрений
Фото: supersadovod.ru

Кубив предлагает ВР рассмотреть законопроект о введении нулевой таможенной ставки на ввоз минудобрений

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив предлагает Верховной Раде приступить к рассмотрению законопроекта о введении нулевой таможенной ставки при ввозе минеральных удобрений.

Об этом он сообщил на согласительном совете руководителей фракций, групп и комитетов Верховной Рады, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Основной целью законопроекта является введение нулевой ставки таможенного регулирования ввоза в Украину из других стран минеральных удобрений, что позволит регулировать вопросы защиты сельскохозяйственного производства от сезонного колебания цен. Принятие законопроекта обеспечит насыщение рынка минеральными удобрениями, будет способствовать повышению плодородия, поднятию промышленности украинского товаропроизводителя, стабилизации ценовой ситуации на рынке минеральных удобрений…", - отметил он.

Ранее депутаты от БПП Федор Негой, Николай Кучер, Николай Люшняк и Андрей Кот предложили парламенту обнулить пошлину на ввоз минеральных удобрений. Соответствующий законопроект №6422 зарегистрирован в Верховной Раде 28 апреля 2017 года.

Документ, в частности, предусматривает обнуление пошлин на удобрения на основании мочевины, калийные и другие виды удобрений.

Также отметим, что в отношении аммиачной селитры из России действуют антидемпинговые меры, пересмотр которых планируется провести в ближайшее время.

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