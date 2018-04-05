Рада призвала мир помешать строительству Северного потока-2

Верховная Рада призывает иностранные парламенты и правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода Северный поток-2.

Соответствующее постановление (№8111) поддержали 266 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Рада призывает провести консультации между правительством Украины и Европейской Комиссий относительно недопущения строительства газопровода, согласно ст.247 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ст.6 Договора об основании Энергетического сообщества.

Народные депутаты также выступают за распространение на российского монополиста Газпром и аффилированных с ним лиц персональных и секторальных санкций, которые были введены из-за российской агрессии против Украины.

Депутаты считают, что намерение Газпрома реализовать проект Северный поток-2 станет утверждением абсолютной монополии России на газовом рынке Европы, а последствия исполнения проекта выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут к энергетическому кризису, экономической и политической дестабилизации всей Европы.

Рада также просит предпринимать регуляторные, инфраструктурные и другие меры для надежного и устойчивого противодействия монопольному влиянию российских предприятий на энергетических рынках Европы, Центральной Азии и Дальнего Востока.

Отметим, что глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток - 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Напомним, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

В Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным". Позже против Северного потока-2 выступила Эстония.