Польша, Литва и Латвия подписали письмо об опасности Северного потока - 2

В Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток - 2, адресованный главам парламентов европейских стран.

Об этом сообщает Польское радио.

"Газопровод Северный поток - 2 направлен на энергетическую зависимость государств Европейского Союза от России", - говорится в документе.

В письме также указано, что энергетическая безопасность является ключевым компонентом объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод Северный поток - 2 представляют как коммерческий проект, он на самом деле является инструментом политики Российской Федерации.

Ранее такое письмо подписали Украина и Молдова,

Спикер польского Сейма Марек Кухцинский подчеркнул важность того, что письмо подписала группа стран, а не отдельные государства.

"Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою Независимость".

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода Северный поток - 2 будет осуществляться согласно правилам ЕС.

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Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток - 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.