Эстония выступила против Северного потока-2

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Эстония выступила против Северного потока-2

Парламент Эстонии присоединился к заявлениям Латвии, Литвы и Польши, которые считают строительство газопровода Северный поток - 2 опасным.

Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на слова спикера парламента Эстонии Эйки Нестора, передает Интерфакс-Украина.

"Эстония считает Северный поток-2 политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза (ЕС) в ближайшее время обсудила изменение директивы по газу", - заявил он.

Спикер напомнил, что предложенные странами ЕС поправки утверждают, что все трубопроводы на территории ЕС должны соответствовать положениям энергетического законодательства объединения.

Напомним, что в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток - 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

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