Сенаторы США призвали Трампа "всеми имеющимися средствами" предотвратить строительство Северного потока-2

Сенаторы США обеспокоены тем, что появление Северного потока-2 нанесет ущерб украинской экономике

Группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Как передает DW, соответствующее письмо сенаторы отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.

По мнению сенаторов, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе.

Кроме того, американские законотворцы обеспокоены тем, что появление Северного потока-2 нанесет ущерб украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение.

"Этот газопровод в обход Украины устранит одну из самых значимых причин, по которым Россия избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", - говорится также в письме.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток - 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.