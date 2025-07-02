«Они действительно боятся». Бизнесмен рассказал об идеальном решении для Украины, которое Польша заблокировала еще до войны

Из-за блокады украинских портов европейские хабы взяли на себя потоки грузов и заработали на этом сотни миллионов, если не миллиарды. При этом широкая колея из Украины на Балтику решила бы проблему украинского экспорта.

Об этом в интервью NV Бізнес заявил владелец крупнейшего в Украине частного оператора грузовых терминалов на Черном море Андрей Ставницер.

«Если бы поляки по-настоящему хотели нам помочь, даже в начале войны, то они бы, например, позволили нам проложить железнодорожную ветку на Балтику. Это 500 км. По сравнению с теми деньгами, которые нам давали на различные гуманитарные проекты, это мелочи», — отметил Ставницер.

Реклама

Он также подчеркнул: «Широкая колея из Украины на Балтику решила бы проблему украинского экспорта… И это было бы идеальное решение. Тем не менее, Польша нам его блокирует уже давно, еще до войны, мотивируя своей стратегией обороноспособности, датированной 1968 годом, по которой широкая колея не может заходить в Польшу, чтобы не привезти на себе „советские“ танки. Мы же понимаем, что это чушь. Они действительно боятся. Но прежде всего не танков, а украинских аграриев».

Ранее неоднократно сообщалось, что для увеличения товарооборота с Европой в Украине планируют построить участки ж/д с евроколеей.

Существовал проект строительства евроколеи параллельно с существующими путями 1520 мм.

Также сообщалось, что Укрзализныця построила уникальный вагон, который может передвигаться как по Украине, так и по евроколее.

В 2024 году бизнес бизнес заявил о том, что готов построить широкую ж/д колею в порты Польши и Литвы ради экспорта зерна. Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, строительство широкого железнодорожного пути от границы с Украиной до портов в польском Гданьске и литовской Клайпеде облегчит доставку украинского зерна и даст Польше возможность зарабатывать на его транзите.