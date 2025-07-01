Говорить о собаках Андрей Ставницер может вечно, а то и дольше. Поэтому, если у вас нет свободных двух-трех часов, то лучше и не спрашивать совладельца компании TIS, крупнейшего в Украине частного оператора грузовых терминалов в порту Южный, зачем он открыл в Киеве приют для бездомных кошек и собак. Сделал он это вместе с другим именитым в бизнес-среде львовянином Ростиславом Вовком, владельцем компании Кормотех.

В их приюте Patron Pet Center волонтеры собирают кошек и собак по всей Украине, в том числе из прифронтовых зон, лечат и находят для них новые семьи. «До этого здесь был образовательный центр mOre, — проводит Ставницер для NV импровизированную экскурсию, — но когда началась война, стало понятно, что всем не до моря». Это не совсем так.

Украинцам всегда есть и будет «до моря». Но при одном условии — если оно Черное. В основном потому, что черноморские порты — это и есть главное окно безграничных возможностей для экспортно ориентированной экономики. В 2024 году украинские портовики перевалили более 97 млн тонн груза. Это существенное улучшение по сравнению с 2023-м (62 млн тонн). Хотя еще очень далеко до мирного 2021-го — 153,3 млн тонн. Поэтому первый вопрос к Ставницеру:

— Что этот темп означает для страны в целом и TIS непосредственно?

— Если коротко, то мы где-то на 30% груза в грузовом выражении от довоенного времени, а в деньгах, пожалуй, на 55%. Ставки по некоторым грузам выросли, поэтому появилась возможность обратно нанять примерно полторы тысячи человек.

— На открытии последней агроконференции Grain Ukraine вы сказали: «Зерно стало планом „Б“ для тех, кто до войны специализировался на металле, контейнерах или другой перевалке». Объясните это в цифрах.