Львов, Чоп, Мукачево, Ужгород. Где в Украине есть смысл реанимировать и строить евроколею — чешский частный ж/д перевозчик 6 июля, 17:49 Пассажирский поезд компании RegioJet (Фото:RegioJet via facebook)

Чешская частная железнодорожная компания RegioJet готова инвестировать в развитие украинской железнодорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить курсирование прямых поездов из Праги в Мукачево.

Об этом основатель и владелец компании Радим Янчура рассказал в интервью NV Бізнес.

«Сейчас мы ведем переговоры о продлении маршрута поезда Прага-Кошице до станции Чоп», — заявил Янчура.

Видео дня

По его словам, RegioJet уже сейчас готова инвестировать в развитие украинской инфраструктуры.

«Между Первой и Второй мировыми войнами Закарпатье было частью Чехословакии, которая построила узкую колею из Чопа в Мукачево. Но колея европейского стандарта (1435 мм), которая сегодня доходит до станции Мукачево, не электрифицирована (ранее она была полностью электрифицирована, но на некоторых участках контактная сеть демонтирована, что на сегодня не позволяет курсировать поездам с электровозной тягой). Мы хотим совместно с УЗ восстановить электрификацию европейской колеи на участке Чоп-Мукачево и обеспечить курсирование прямых поездов из Праги в Мукачево», — рассказал бизнесмен.

По его мнению, узкую европейскую колею в Украине в первую очередь следует продлить на участке из Перемышля во Львов.

«Львов — это настоящие ворота в Украину. Я знаю, что в Украине хотят строить такую колею до львовского пригорода — Скнилова. Но этот проект не будет успешным. Нужно железнодорожное сообщение именно с центральным вокзалом Львова, а не со станцией, которая находится в промзоне. Только тогда проект будет успешным», — уверен Янчура.

«Также мы знаем о планах Укрзализныци по восстановлению пути 1435 мм от Чопа до Ужгорода: этот путь существовал, но в 90-х его разобрали. Сейчас уже готова вся необходимая проектная документация. И мы бы хотели быть первой компанией, чьи поезда по европейской колее заедут в Ужгород», — добавил он.

Янчура считает, что запуск пассажирских поездов из Украины в Кошице или Катовице по широкой колее, которая была построена еще в советское время, нецелесообразен, поскольку речь идет о грузовых путях, которые идут непосредственно на предприятия, обходят крупные города, там нет пассажирской инфраструктуры.

«Лучше построить узкие пути в Украине до центрального вокзала Львова и в направлении Мукачево и Ужгорода. И сделать там транспортные хабы», — резюмировал он.

Полную версию интервью с владельцем частного чешского железнодорожного оператора RegioJet Радимом Янчурой читайте здесь.