ОПЗ нашел нового поставщика газа

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По итогам подсчета баллов участников отбора компания получила максимальное количество баллов
Фото: nabu.gov.ua

По итогам подсчета баллов участников отбора компания получила максимальное количество баллов

Оманская компания ETFX UK Group стала победителем отбора по сотрудничеству с Одесским припортовым заводом (ОПЗ) в сфере переработки давальческого природного газа в производственных мощностях завода.

Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей Facebook-странице.

Отмечается, что компания выполнила все обязательные условия отбора и предложила тарифы на переработку давальческого сырья, выше предусмотренных в сообщении о проведении отбора компаний.

На адрес ОПЗ поступили такие же предложения от американской компании International VTI Group Holding BV и украинской Борос.

Однако они предоставили неполные пакеты документов, предусмотренных отбором компаний, в связи с чем ОПЗ не имел возможности рассматривать их ценовые предложения.

В то же время оманская компания предоставила полный пакет документов, предложила тарифы на переработку и отгрузку готовой продукции: аммиак - 34 $/т; карбамид - 46,5 $/т и выполнила другие обязательные условия отбора компаний, указанные в сообщении о проведении отбора компаний.

По итогам подсчета баллов участников отбора максимальное количество баллов получила компания ETFX UK Group - 104,97 баллов.

Напомним, что ОПЗ разорвал договор с компанией Либерти газ из-за невозможности последней выполнять условия.

Ранее ОПЗ планировал возобновить работу в конце сентября. Для этого в июле завод выбрал Либерти газ победителем конкурса на поставку природного газа для переработки по договору давальческого сырья.

Одесский припортовый завод - крупнейшее химическое предприятие Украины, второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В 2017 году ОПЗ, согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократил убыток в 2,6 раза, или почти на 2,4 млн грн - почти 1,5 млн грн в сравнении с 2016 годом.

В конце апреля ОПЗ полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа на предприятие по причине получения уведомления от Укртрансгаза о нарушении компанией Всеукраинская Энерго Компания условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод.

Напомним, что Украина уже дважды выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле 2016 по стартовой цене 13,2 млрд грн, а затем в декабре 2016 по сниженной цене 5,2 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Новая стартовая цена ОПЗ при приватизации составит эквивалент $54 млн (около 1,4 млрд грн по текущему курсу). Это в 10 раз ниже первоначальной цены продажи.

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