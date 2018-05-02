Одесский припортовый завод подешевел в 10 раз

Новая стартовая цена Одесского припортового завода (ОПЗ) при приватизации составит эквивалент $54 млн (около 1,4 млрд грн по текущему курсу).

Об этом сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков на своей Facebook-странице.

"Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент $54 млн. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки, нам неизвестно", - пишет он.

Напомним, что Украина в 2016 году дважды выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,2 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,2 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Одесский припортовой завод (ОПЗ) специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Ранее стало известно, что ОПЗ полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа на предприятие.