ОПЗ потерял единственного поставщика газа

Одесский припортовый завод (ОПЗ) начал процедуру расторжения договора с компанией Либерти газ из-за невозможности последней выполнять условия.

Об этом заявил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков Facebook-странице.

"К сожалению, получили письмо от Либерти о невозможности в дальнейшем выполнить условия договора с ОПЗ. Мы начинаем процедуру расторжения договора и готовим проведение нового конкурса по отбору партнера по работе с заводом", – пишет он.

По его словам, на выполнение договора с Либерти газ ОПЗ уже уплатил $600 тыс. и 5 млн грн.

В свою очередь в опубликованном Щуриковым письме от Либерти газ сказано, что в настоящее время на мировом рынке газа наблюдается необоснованное и непрогнозированное повышение цен на энергоноситель. В частности, за несколько недель цена на 1 тыс. куб. м газа выросла на 50%.

"Этот фактор очень негативно влияет на экономические показатели предмета договора между нашими предприятиями", – говорится в письме.

Ранее ОПЗ планировал возобновить работу в конце сентября. Для этого в июле завод выбрал Либерти газ победителем конкурса на поставку природного газа для переработки по договору давальческого сырья.

Одесский припортовый завод - крупнейшее химическое предприятие Украины, второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В 2017 году ОПЗ, согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократил убыток в 2,6 раза, или почти на 2,4 млн грн – до почти 1,5 млн грн в сравнении с 2016 годом.

В конце апреля ОПЗ полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа на предприятие по причине получения уведомления от Укртрансгаза о нарушении компанией Всеукраинская Энерго Компания условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод.

Напомним, что Украина уже дважды выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле 2016 по стартовой цене 13,2 млрд грн, а затем в декабре 2016 по сниженной цене 5,2 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Новая стартовая цена ОПЗ при приватизации составит эквивалент $54 млн (около 1,4 млрд грн по текущему курсу). Это в 10 раз ниже первоначальной цены продажи.