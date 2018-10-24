Нафтогаз взыскал с Газпрома еще $18 млн

Сумма зачисленных Нафтогазом Украины переплат с Газпрома в счет погашения пени, которая начисляется в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту, уже составила $18 млн.
Об этом заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей Facebook-странице.
"В дополнение к $2,1 млрд, которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с Газпрома в виде газа, мы также уже взыскали $18 млн денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взимаем с Газпрома денежными средствами $9 млн", – сообщил он.
Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.
Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.
Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.
К настоящему времени размер начисленной пени превысил $100 млн.
10 октября Нафтогаз сообщил, что направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени.
В то же время Газпром, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, продолжает в 2018 году платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.
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