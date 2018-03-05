Нафтогаз решил закрыть единственное представительство в России

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины закроет свое представительство в Москве по адресу ул. Академика Пилюгина, 24.

Об этом свидетельствует информация компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Так, наблюдательный совет Нафтогаза поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для закрытия офиса до 12 марта 2018 года.

"Решение о ликвидации представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Позже Нафтогаз призвал украинцев уменьшить потребление газа в связи с нарушением Газпромом своих обязательств по транзиту газа через газотранспортную систему Украины.

Отметим, что Минэнергоугля ввело временное ограничение потребления газа в Украине из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.

2 марта компания Нафтогаз Украины подписала контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о срочных поставках газа после того, как российский Газпром отказался от поставок в Украину.

2 и 3 марта вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович провел консультации с украинской и российской стороной относительно газового спора.