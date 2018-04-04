Минюст будет штрафовать зарплатных должников

Министерство юстиции Украины разрабатывает механизм применения санкций к предприятиям, имеющим задолженность по выплате зарплат.

Об этом заявил глава Минюста Павел Петренко на своей странице в Twitter.

Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн.



Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 апреля 2018 г.

По его данным, в Украине около 16 тыс. предприятий имеют задолженности по зарплате, причем самые большие долги - на востоке и юге страны.

Петренко также подчеркнул, что невыплата заработной платы - это уголовно наказуемое преступление. "Поэтому тех, кто не будет погашать долги – будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций", - добавил министр.

Он сообщил, что с 3 апреля начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые "работают по алгоритму взыскания выплат с должников по алиментам".

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Напомним, что ранее Минюст создал антирейтинг недобросовестных предпринимателей, из которых с 1 апреля 2018 года взимать задолженность за длительную невыплату зарплаты своим работникам.

Отметим, что на 1 марта 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы сократилась на 3,1% - до 2,5 млрд грн.

Кроме того, Минюст намерен запустить реестр компаний-должников по выплате заработной платы.