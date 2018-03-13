Минюст составил антирейтинг работодателей

В антирейтинг попали работодатели, которые задерживают выплату зарплат

Министерство юстиции создало антирейтинг недобросовестных предпринимателей, из которых с 1 апреля 2018 года будут взимать задолженность за длительную невыплату зарплаты своим работникам.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко в эфире телеканала Прямой.

"Будут созданы мобильные штабы, группы, которые будут выезжать в конкретные предприятия, которые есть на вершине этого антирейтинга", - пояснила она.

Отмечается, что в органах Государственной исполнительной службы (ГИС) находится более 500 тыс. исполнительных производств по принудительному взысканию задолженности, а в прошлом году ГИС взыскала 2,1 млрд грн задолженности по зарплате.

"Мы обязаны реагировать на такое позорное явление и показывать всем, что не платить заработную плату - это преступление", - заявила Глущенко.

