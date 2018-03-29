В Украине сократился зарплатный долг

По состоянию на 1 марта 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы сократилась на 3,1% - до 2,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 марта составила 1,3 млрд грн, что на 5,8% меньше в сравнении с 1 февраля.

Задолженность сократилась в сфере оптовой и розничной торговли на 37,8% - до 17,2 млн грн, информации и телекоммуникаций на 25,6% - до 8,2 млн грн, образовании на 8,6% - до 3,9 млн грн, здравоохранении на 8,2% - до 17,9 млн грн, промышленности на 3,5% - до 1,9 млрд грн.

Среди промышленных предприятий наибольший долг у добывающих компаний - 172,4 млн грн, химической промышленности - 171,5 млн грн, предприятий машиностроения - 345,1 млн грн. В феврале 2018 долг в сфере административного и вспомогательного обслуживания вырос на 40,3% - до 9,2 млн грн.

Наибольшая задолженность выплаты заработной платы в Донецкой области - 428,2 млн грн, Луганской - 156,4 млн грн и Запорожской - 156,4 млн грн.

Отметим, что реальная заработная плата в Украине в феврале 2018 увеличилась на 10,5% в сравнении с февралем 2017 года и на 6% в сравнении с январем этого года.

Задолженность по выплате заработной платы - это сумма своевременно невыплаченной заработной платы всем категориям работников. Эта сумма включает все начисления в денежной и натуральной формах из фонда оплаты труда (за исключением обязательных удержаний), срок выплаты которых истек до конца месяца, в котором они должны быть выплачены.