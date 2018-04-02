Минюст назвал крупнейших зарплатных должников

Министерство юстиции обнародовало антирейтинг предприятий-должников по выплате заработной платы в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Так, наибольший долг зафиксировали на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии - 73,7 млн грн. Судостроительный завод им. 61 Коммунара задолжал 30,3 млн грн, футбольный клуб Металлист - 28,6 млн грн.

По словам заместителя министра юстиции Светланы Глущенко, в Украине предприятия имеют грубые нарушения трудовых прав людей. Она отметила, что Министерство будет принимать все меры для ликвидации задолженности.

Глущенко добавила, что такие рейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

Напомним, что ранее Минюст создал антирейтинг недобросовестных предпринимателей, из которых с 1 апреля 2018 года взимать задолженность за длительную невыплату зарплаты своим работникам.

Отметим, что на 1 марта 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы сократилась на 3,1% - до 2,5 млрд грн.