Украина запустит реестр зарплатных должников

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Минюст Украины хочет запустить реестр компаний-должников по выплате зарплат
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Минюст Украины хочет запустить реестр компаний-должников по выплате зарплат

Министерство юстиции Украины намерено запустить реестр компаний-должников по выплате заработной платы.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы анонсируем открытие публичного реестра самых крупных должников по зарплате", - сказал он.

Петренко также проинформировал, что с начала текущего года уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате.

Напомним, что, согласно данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляет 2,5 млрд грн

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