Лоукостер SkyUp решил запустить новые рейсы

Национальный лоукостер авиакомпания SkyUp подала заявки в Госавиаслужбу для получения прав на регулярные полеты по трем международным и одному внутреннему направлению.

Об этом пишет профильный портал avianews.com.

Авиаперевозчик запросил разрешение на выполнение трех рейсов в неделю из Киева в Абу-Даби, Попрад и Харьков и двух рейсов в неделю из Киева в Софию.

Поданные заявки комиссия Госавиаслужбы рассмотрит на своем заседании 29 октября. Ожидается, что все они будут одобрены, т.к на запрошенные маршруты есть свободные квоты.

Ранее SkyUp запустила продажи билетов на первые лоукост международные рейсы из Киева в Барселону, Тбилиси, Попрад и Софию.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) вместительностью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боингу 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

В середине мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. А в июне комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинского лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

2 октября SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.