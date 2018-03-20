Новый украинский лоукостер подписал с Boeing контракт на $624 млн

В украинской авиации сделок такого масштаба не было в течение последних 10 лет

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской авиакомпании.

Заказ включает в себя два воздушных судна нового поколения Boeing 737 MAX 8 и три среднемагистральных авиалайнера Boeing 737 MAX 10.

Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается 2023 года.

Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки. Таким образом, флот авиакомпании SkyUp Airlines в 2023-2024 годах пополнится сразу десятью новыми воздушными судами.

Модель Boeing 737 MAX впервые будет поставлена ​​не только для авиакомпании в Украине, но для стран Восточной Европы, Центральной Азии и СНГ.

Самолеты семейства Boeing 737 MAX оснащены современными высокотехнологичными двигателями CFM International LEAP-1B, винглетов Advanced Technology, что способствует дальнейшему улучшению эксплуатационных характеристик при полетах на большие расстояния, и улучшенным дизайном интерьера Boeing Sky Interior. На сегодняшний день общее количество заказов на модель Boeing 737 MAX превысило 4 тыс. Данные модели воздушного судна используют такие авиакомпании, как Qatar Airways, Lot Polish Airlines, Virgin Australia, Air Canada, flydubai.

"Контракт с Boeing - это настоящий прорыв. Наконец мы идем в ногу с прогрессивным миром, а не догоняем его", - отметил министр инфраструктуры Украини Володимир Омелян, назвав подписание "беспрецедентным".

SkyUp Airlines стала 95-м заказчиком самолетов Boeing 737 МАХ. Например, Boeing 737 MAX 8 емкостью 189 мест позволит осуществлять среднемагистральные рейсы (расстояние более 5000 км), а Boeing 737 MAX 10 емкостью 230 мест обеспечит нам выполнение чартерных программ на массовых направлениях, таких как Турция, Египет, Испания и т. Д.

SkyUp Airlines начнет полеты с апреля 2018 года. В первый год работы планируется выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов. С середины лета состоятся первые регулярные рейсы по маршрутам Киев - Одесса и Харьков - Одесса, а также будут открыты продажи на международные рейсы в Барселону и Ларнаки.

На сегодняшний день флот компании составляют три самолета Boeing 737 Next Generation. Два воздушных судна Boeing 737-800NG 2013 выпуска является наиболее «молодыми» самолетами украинских авиакомпаний, осуществляющих чартерные перевозки.

Как сообщалось, в течение последних двух лет авиационная отрасль Украины демонстрирует стремительный рост - более 30% в год. Хорошую динамику демонстрируют не только центральные, но и ряд региональных аэропортов.