Новый украинский лоукостер получил право на полеты

Новый украинский лоу-кост авиаперевозчик SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает отраслевой портал avianews.com.

Полеты новая авиакомпания начнет выполнять ориентировочно на следующей неделе. На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB. Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700.

На первом этапе SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика.

Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые будут осуществляться по лоу-кост концепции.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

В первый год работы планируется выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов. С середины лета должны состояться первые регулярные рейсы по маршрутам Киев - Одесса и Харьков - Одесса, а также будут открыты продажи на международные рейсы в Барселону и Ларнаку.

Ранее предполагалось, что сертификат эксплуатанта компания получит в апреле, однако этого не произошло. "Смещение графика связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия", — объяснил тогда причину задержки гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. Внутренние рейсы авиакомпания планировала начать выполнять с мая или июня.

В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.