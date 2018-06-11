Украинскому лоукостеру разрешили летать по 55 новым маршрутам

Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинского лоукостера SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

Об этом сообщает avianews.com.

В частности, по результатам заседания комиссии 30 мая, новом украинском авиаперевозчику предоставят права на полеты по внутренним регулярным маршрутам из Киева, Львова и Харькова в Одессу на неограниченный период.

Также комиссия одобрила заявки SkyUp на полеты по международным регулярным маршрутам из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Батуми, Бургас, Варну, Тенерифе, Тирану; из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас; из Львова в Барселону и Ларнаку, из Запорожья в Барселону, а также из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаку. Права будут выданы без ограничения срока действия.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацький.

Основателем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

В первый год работы планируется выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов. С середины лета должны состояться первые регулярные рейсы по маршрутам Киев - Одесса и Харьков - Одесса, а также будут открыты продажи на международные рейсы в Барселону и Ларнаки.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью дальнейшего дозаказа еще пяти.

16 мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.