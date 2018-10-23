Лоукостер SkyUp начал продажи билетов на первые международные рейсы

Авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы, которые будут выполняться по бюджетной концепции.

Об этом пишет профильный портал avianews.

Для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси – от 1508 грн, в Софию – от 1508 грн, в Попрад – от 987 грн, в Барселону – от 1508 грн.

Отметим, что SkyUp предлагает билеты эконом класса по трем тарифам. Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг, Standard помимо ручной клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом, Flex помимо услуг тарифа Standard включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) вместительностью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

В середине мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. А в июне комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинского лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

2 октября, SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.