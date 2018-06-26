Лоукостер Ryanair объявил о запуске нового рейса из Украины

Ирландский лоукост авиаперевозчик Ryanair запустил продажу билетов на новое направление между Киевом и польским городом Быдгощ.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиабилетов перевозчика, сообщает профильное издание avianews.

Полеты начнут выполняться с 31 октября с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Самолеты Ryanair будут вылетать из Быдгоща в 16:50 и после 50-минутной стоянки в киевском аэропорту Борисполь в 20:25 будут возвращаться обратно. Время в пути составит 1 час 45 минут.

Минимальная цена авиабилетов начинается от €25 в одну сторону. С учетом скидки в рамках распродажи, которая сейчас проводится, минимальная цена на некоторые рейсы стартует от €22.

Ryanair будет вторым авиаперевозчиком на линии Киев-Быдгощ. С 10 августа полеты из Быдгоща в киевский аэропорт Жуляны намерена открыть польская авиакомпания LOT, которая будет летать по этому маршруту также два раза в неделю.

Ryanair осуществляет перелеты по 1,8 тыс. маршрутов в 210 аэропортов, расположенных в 34 странах.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 800 тыс. украинцев.

В конце мая первый заместитель генерального директора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне заявлял, что время прилетов и вылетов 9 из 10 рейсов Ryanair по-прежнему не согласовано.