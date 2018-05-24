Лоукостер Ryanair до сих пор остается без 9 из 10 рейсов в Украину

Ryanair и Борисполь до сих пор ищут компромисс

Международный аэропорт Борисполь заявляет, что время прилетов и вылетов некоторых рейсов ирландского лоукост-авиаперевозчика Ryanair по-прежнему не согласовано.

Об этом заявил первый заместитель генерального директора аэропорта Евгений Дыхне, передает Укринформ.

"На сегодняшний день единственным подтвержденным слотом Ryanair является только направление - Берлин. Они запросили на этой неделе все остальные слоты, там есть слоты, которые мы считаем конфликтными с точки зрения обеспечения по времени", - сказал замдиректора.

В то же время руководство Борисполя уверено, что консенсус будет достигнут.

"Будем вести диалог по возможности смещения их плюс-минус час. Я думаю мы обязательно найдем с ними коспромисс по взаимодействию и тогда об этом объявим", - заявил он.

В то же время, Дыхне не уточнил, какие именно рейсы являются "проблемными" касательно времени вылета-прилета.

Ранее гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин сообщал, что Ryanair и аэропорт согласовали время на вылеты и прилеты рейса Киев - Берлин, согласование других направлений должно состояться до конца мая.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 800 тыс. украинцев.