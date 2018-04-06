Киевстар запустил 4G

Компания Киевстар последней из "большой тройки" мобильных операторов запустила высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 2600 Мгц.

Об этом говорится в сообщении Киевстара от 6 апреля.

Мобильный интернет 4G появился в 20 населенных пунктах Украины. Среди них Киев, а также в таки города, как Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляниця, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини.

В то же время оператор отмечает: поскольку частоты диапазона 2600 МГц имеют незначительный радиус действия, покрытие будет не сплошным.

По данным Киевстара, максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазоне 2600 МГц является скорость до 300 Мбит/с, а после запуска 4G в диапазонах 2600+1800МГц эта скорость возрастет до 700 Мбит/с.

Напомним, что ранее lifecell первым отчитался о запуске 4G во всех областных центрах Украины, кроме Донецка и Луганска. После него второй по величине мобильный оператор Украины – Vodafone также запустил 4G в 20 городах.

В свою очередь Киевстар отложила запуск 4G, пояснив это подготовкой необходимой документации.

Также Киевстар и Vodafone заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных станций в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.

Напомним, что 6 марта состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов - Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, затем идет Vodafone - 1,8 млрд грн, а lifecell - 795 млн грн.