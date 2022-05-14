Когда закончится дефицит бензина. Сколько топлива получит Украина из ЕС в мае, как выросли поставки и накажут ли «мародеров на АЗС» 14 мая, 16:07 Цей матеріал також доступний українською В мае в Украине ожидается потребление 300 тыс. т дизеля и 120 тыс. т бензина (Фото:DmitriySk / Depositphotos)

Импорт бензина и ДТ из ЕС в мае вырос в три раза — Украина получит 350 тыс. т топлива по новым маршрутам. Для преодоления кризиса необходимо создать запасы на 15 суток.

Как говорится в сообщении Министерства экономики, в марте-апреле 2022 года были введены меры, позволившие увеличить суточный объем ввоза топлива из ЕС с 4 тыс. т до 12 тыс. т в сутки.

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Среди принятых мер, обеспечивших такой рост, Минэкономики назвало отмену разрешения на въезд автоцистерн для доставки топлива в Украину, обеспечение возможности принимать топливо в портах Дуная, корректировку механизма ценового регулирования стоимости горючего и внеочередное оформление топлива на границах со стороны таможни и пограничной службы.

«Благодаря этому железной дорогой начали завозить в Украину в пять раз больше горючего. В марте завезли 35 тыс. т, в мае ожидаем 180 тыс. т. Автомобильный завоз вырос в 15 раз — с 5 тыс. до 85 тыс. т. Речной транспорт теперь перевозит в пять раз больше горючего по сравнению с мартом — с 4 до 22 тыс. т», — завила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Также есть договоренность о начале реверса горючего трубным транспортом из Венгрии: Украина получила подтверждение на импорт 35 тыс. т в месяц, с потенциальным увеличением до 50 тыс. т.

Кроме того, на таможне запустили отдельную зеленую полосу для бензовозов из Польши, что позволит потенциально увеличить пропуск со 110 до 200 единиц в сутки.

«Сегодня весь объем импорта можно направить на внутреннее потребление. Наращивание запасов требует больше времени. Чтобы исчезли очереди и дефицит, запасов горючего на АЗС требуется минимум на 15 дней», — заявили в Минэкономики.

«По уточненному прогнозу в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензина. Такой объем импорта уже законтрактован украинскими сетями», — добавили в министерстве.

Среди задач на ближайшее время в Минэкономики назвали получение согласия стран ЕС на гарантированное принятие их портами танкеров с горючим для украинского рынка; изъятие российского и белорусского топлива, завезенного до вторжения России и теперь арестованного, загрузку дизелем трубопровода из Венгрии и осуществление системных закупок НАК Нафтогаз Украины.

В то же время Свириденко заявила, что попытки продажи горючего по ценам, выше предельно допустимых — 60, 65 и даже 70 грн за литр — будут расцениваться «как мародерство».

«Правительство предоставило полномочия областным военным администрациям осуществлять контроль над установлением цен. Будем жестко реагировать на подобные факты в соответствии с требованиями военного времени», — подчеркнула она.

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