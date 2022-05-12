Очень нужно. Где сегодня купить бензин в Киеве 12 мая, 12:17 Цей матеріал також доступний українською Будет создан дополнительный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить и разрушить (Фото:Nomadsoul1 / Depositphotos)

Несмотря на попытки правительства урегулировать вопрос обеспечения АЗС бензином и дизтоплем, дефицит и высокие цены остаются серьезной проблемой для украинцев сегодня.

Какая сейчас ситуация с бензином

По аналитике НВ Бизнес, на фоне роста цен ухудшилась и общая ситуация на АЗС, в частности:

отсутствие горючего на большинстве заправок;

Видео дня

часовые очереди;

завышение цен до почти 60 грн/л.

Кроме того, в регионах, где раньше можно было приобрести как минимум премиальные марки бензина, сейчас находятся в состоянии дефицита. Очередная сопутствующая проблема — активация подпольной торговли горючим. Кроме того, активизировалась подпольная торговля горючим: махинации с талонами, покупаемыми юридическими лицами по безналичному расчету, и другие способы уклонения от установленных ограничений.

Бывший и. министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта называет следующие причины ситуации.

остановка импорта горючего из Белоруссии с началом войны;

русская морская блокада, закрывшая порты;

россияне ракетами уничтожили инфраструктуру Кременчугского НПЗ и пытаются разрушить систему железнодорожной логистики.

Поддержка из дружественных европейских стран не может быстро сработать. Их нефтеперерабатывающие и транспортные отрасли никто не готовил к такой ситуации.

Как решить проблему

Эксперт видит два решения:

1. Держать уровень регулируемых цен выше рыночных цен — и постоянно за ним следить. Это будет защищать потребителя от спекуляций, при этом развяжет руки частным операторам рынка, которым регулирование помешало вовремя обеспечить страну горючим.

2. Разобраться с рядом логистических проблем, мешающих быстро ввезти нужное количество горючего через западную границу. Слишком долгая разгрузка в румынских портах, проблемы со снабжением и перевалкой из Польши, недостаток необходимых транспортных вагонов, ограниченные возможности поставок через Литву и т. д.

«Над всем этим нужно работать 24/7 и государству, и бизнесу, чтобы украинцы как можно скорее снова сели за руль своих автомобилей», — Павел Кухта.

А в одном из телеэфиров министерша экономики Юлия Свириденко заявила, что государство и дальше будет контролировать ценообразование на топливо, чтобы все украинцы могли получить ресурс по нормальной цене.

Когда появится бензин

В Минэкономики уверяют: вопрос о поступлении бензинов и дизтоплива в украинскую железную дорогу и автодороги уже решен. В частности, 6 мая Министерство инфраструктуры сообщило, что Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом.

Однако поддержка из дружественных европейских стран не может быстро сработать. Их нефтеперерабатывающие и транспортные отрасли не были готовы к такой ситуации.

Непосредственным участникам рынка сложно пока комментировать ситуацию и составлять любые прогнозы развития событий. Единственное, что теперь могут порекомендовать — устанавливать мобильные приложения и через них контролировать наличие топлива и его стоимости.

Поэтому я прошу всех граждан Украины сохранять спокойствие

В офисе президента заявляют, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские кафиры не смогут уничтожить. А заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма сообщил, что сегодня в страну уже фактически заезжает достаточно бензина и дизеля, чтобы покрывать ежедневную потребность граждан.

«Поэтому я прошу всех граждан Украины сохранять спокойствие», — отметил Ростислав Шурма.

В Минэкономике уверяют, что правительство прилагает максимум усилий по поиску и реализации путей скорейшего обеспечения украинцев горючим.

Где купить бензин в Киеве — карта АЗС

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