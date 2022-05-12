«Это элементарная спекуляция». Что происходит с бензином и чего ждать АЗС дальше 12 мая, 20:42 Цей матеріал також доступний українською Действующее регулирование цен должно защищать потребителей от спекулятивных действий продавцов топлива (Фото:SIphotography / Depositphotos)

Несмотря на действующее госрегулирование, цены на бензин и дизтопливо на украинских автозаправочных станциях продолжают расти. Свое видение и прогноз ситуации выразил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в специальном эфире Радио НВ.

Цены на бензин: ожидание и реальность

По словам ведущего эфира Павла Новикова, есть случаи, когда бензин в Украине предлагают по цене 71,5 грн/л.

«История, о которой вы говорите, – это элементарная спекуляция», – отметил Сергей Куюн.

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Это элементарная спекуляция

Эксперт считает, что целью действующего правительственного регулирования цен есть защита потребителей от спекулятивных действий продавцов горючего. Он также напомнил, что сейчас экономически обоснованы цены:

до 40 грн/л — на бензин;

до 45 грн/л – на дизтопливо.

«Формула расчета предельных цен включает в себя достаточно большие логистические расходы и нормативную наценку (7 грн — за дизтопливо, 6,5 грн — за бензин). Соответственно, трейдеры имеют экономику при этом расчете. Конечно, многие не хотят зарабатывать 6 грн, если можно зарабатывать 26. Поэтому у нас есть такие случаи. Правительство должно на это реагировать», — объяснил эксперт.

Должно быть ответственное потребление

Как отметил руководитель консалтинга А-95, несмотря на дефицит горючего предприятия и инфраструктура продолжают свою работу. Принимая во внимание и приоритетные потребители, частные обеспечиваются по остаточному принципу.

«Это война, поэтому если кто-то не может уехать, всем нужно понять, что горючее нужно экономить. Мы видим много случаев, когда люди действительно покупают впрок. Но надо понимать, что это горючее могло пойти тем, кому оно действительно нужно — в этой большой очереди стоят и волонтеры, и те, кому действительно это нужно. Поэтому здесь должно быть ответственное потребление», – отметил Сергей Куюн.

Пройден ли пик дефицита топлива

По словам эксперта, несмотря на ощутимое наращивание поставок, оно недостаточно. Поэтому, к сожалению, нельзя сказать о том, что пик дефицита миновал.

Сергей Куюн прогнозирует, что понадобится около двух-трех недель для ослабления действующих ограничений (не 10 л, а хотя бы стабильно 20-30 л) и увеличение количества работающих АЗС.

Что делает правительство для улучшения ситуации

Сергей Куюн отмечает, что сейчас правительство очень активно включилось в работу и буквально в понедельник была большая встреча в Варшаве. В частности, Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины и обеспечивать поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно.

«Там было, кажется, около 15 представителей сетей автозаправочных станций, трейдеров. Проблематика уже стала известной и правительству. Это объективная проблема, когда мы просто не можем привезти горючее в Украину. То есть, украинские компании законтрактовали огромные объемы в европейских портах, на европейских нефтеперерабатывающих заводах. Но проблема в том, что мы не можем привезти их. Нет цистерн, локомотивов и главное, что нет координации со стороны наших европейских партнеров, которые не слишком торопятся с этим. У них все работает, у них все хорошо, но появляется Украина, которой нужно много и быстро. Поэтому этот процесс, я думаю, по итогам этого варшавского форума будет иметь последствия. Ибо действительно были обсуждены все моменты, которые могут быть. В частности, там были представители Польши, Германии, Румынии», — Сергей Куюн.

Напоследок эксперт выразил надежду, что выше указанные договоренности начнут реализовываться и через 2—3 недели логистика будет налажена.

Стратегическое направление

Сергей Куюн отметил необходимость понимания фактического разрушения рынка и системы нефтепродуктообеспечения.

Это все нужно строить

«Потому что 100% импорта или 80% потребления мы получали из России, Белоруссии и морем. Все это пошло на западную границу. Конечно, инфраструктура там была не готова ни с европейской стороны, ни с украинской. Поэтому это все нужно строить», - Сергей Куюн.

Он также отметил невозможность инвестиционной деятельности в условиях отсутствия гарантии безопасности и защиты инвесторов.

«Сначала мир, гарантирован ли этот купол или что-то от ракет, а потом можно будет говорить о перестройке. Безусловно, нужно строить свою переработку. Есть для этого возможности, но вопрос безопасности первостепенен», — подчеркнул эксперт.

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