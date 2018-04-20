Коломойскому отказали в ограничении импорта топлива

Производство моторных топлив в Украине осуществляют лишь два завода из семи существующих

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о нецелесообразности возбуждения специального расследования по инициативе компании Укртатнафта (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) относительно роста объемов импортных нефтепродуктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"Учитывая отсутствие резкого и непредсказуемого роста импорта, МКМТ приняла решение о нецелесообразности возбуждения специального расследования. В то же время МКМТ прислушалась к мнению общественности, что введение барьеров на импорт может привести к дестабилизации рынка моторных топлив, возникновению дефицита и стремительного роста цен как на топливо, так и на другие потребительские товары", - говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что производство моторных топлив в Украине осуществляют лишь два завода из семи существующих, а именно: Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ. Однако имеющиеся производственные мощности не способны полностью удовлетворить спрос потребителей в моторных топливах.

В министерстве также считают, что имеющиеся производственные мощности не способны полностью удовлетворить спрос потребителей в моторных топливах. Таким образом, рынок топлива более чем на 80% зависит от импортных поставок, поступающих как из Беларуси и России, так и из стран ЕС Литвы, Польши.

Напомним, что компания Укртатнафта просила Минэкономразвития ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива с 1 мая 2018 года.

Как отмечают в компании, введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из России и повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты.

Укртатнафта управляет Кременчугским НПЗ проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над Укртатнафтой установила группа Приват Игоря Коломойского.