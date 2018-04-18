Гройсман пообещал не допустить роста цен на топливо

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Гройсман пообещал не будет принимать решений, ведущих к повышению цен на нефтепродукты

Гройсман пообещал не будет принимать решений, ведущих к повышению цен на нефтепродукты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты.

Об этом он сказал на заседании правительства, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Вновь начинается турбулентность с точки зрения "вещунов", говорящих, что будут приняты какие-то решения, ведущие к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принято ни одно решение комиссии по торговли либо правительства, которое могло бы привести к монополизации, сговору, или повышению цен на топливо", - сказал он.

Премьер добавил, что выступает за модернизацию украинских нефтеперерабатывающих заводов и строительство новых предприятий в стране, однако считает неприемлемыми попытки создания искусственных монополий.

Напомним, что компания Укртатнафта (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) просит Министерство экономического развития и торговли Украины ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива с 1 мая 2018 года.

Как отмечают в компании, введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из России и повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Укртатнафта управляет Кременчугским НПЗ проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над Укртатнафтой установила группа Приват Игоря Коломойского.

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