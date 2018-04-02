В А-95 рассказали, к чему приведут планы Коломойского по ограничению импорта топлива

Планы Коломойского на импорт топлива поднимут цены для всех потребителей, считают эксперты

Инициатива крупнейшего украинского нефтеперерабатывающего завода – Кременчугского (компания Укртатнафта) – по ограничению импорта нефтепродуктов в Украину путем введения квот повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли.

Об этом сообщили эксперты Консалтинговой группы А-95 по результатам изучения заявления Укртатнафты в Министерство экономического развития и торговли Украины с требованием ограничения импорт, начиная с 1 мая 2018 года.

"Заявление содержит массу манипуляций и не указывает истинные причины сложной ситуации в украинской нефтепереработке. В своем обращении Укртатнафта не рассматривает итоги 2017 года, когда она увеличила производство бензинов на 17,4%, а суммарно доля украинских производителей превысила 40% рынка. Выпуск дизтоплива на заводе вырос на 25%, доля рынка – до 12%", - указали в А-95.

Это произошло после перехода Укртатнафты и Шебелинского ГПЗ на выпуск нефтепродуктов по стандарту Евро-5, что позволило им нарастить переработку и начать продажи своих топлив по ценам импорта – по максимальным среди всех возможных направлений, указывают эксперты и добавляют, что столь благоприятная конъюнктура дает основания прогнозировать, что в текущих рыночных условиях в 2018 году доля бензинов украинского производства превысит 50% рынка.

"Главной проблемой украинских НПЗ на рынке бензина является не импорт, а падение потребления более чем на чем на треть за последние четыре года. Для наращивания продаж Укртатнафте необходимо изменить свою сбытовую политику, а не пробовать изменить рынок нерыночными методами", – заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

В А-95 разделяют озабоченность ситуацией в нефтеперерабатывающей отрасли, но причиной этого считают не импортные поставки, а отсутствие инвестиций в модернизацию НПЗ и как следствие низкую эффективность переработки украинских заводов.

"Группа Приват контролирует Укртатнафту с 2007 года и за это время не построила ни одной новой установки, ограничиваясь перепрофилированием и ремонтами существующего оборудования. Рост импорта нефтепродуктов стал следствием, а не причиной упадка отрасли", – заявил Куюн.

Он напомнил, что группа Приват уже закрыла два принадлежащих ей НПЗ в Дрогобыче и Надворной из-за их технологической отсталости, после чего захватила более современный НПЗ Укртатнафта.

Эксперты А-95 считают, что ограничение импорта не решит проблемы низкой эффективности украинских НПЗ и не приведет к возобновлению работы остановленных заводов. Но при этом будет разрушена устойчивая и диверсифицированная система поставок нефтепродуктов в Украину, что неизбежно приведет к росту цен.

"Инициатива ограничения импорта – очередная попытка монополизировать рынок нефтепродуктов группой Приват. Дестабилиция поставок в периоды уборочных и посевных, рост цен и дальнейший вывод прибыли на офшорные юрисдикции – других результатов этот проект иметь не будет", – заявил Сергей.

Напомним, что компания Укртатнафта (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) просит Министерство экономического развития и торговли Украины ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива с 1 мая 2018 года.

Как отмечают в компании, введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из России и повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Укртатнафта управляет Кременчугским НПЗ проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над Укртатнафтой установила группа Приват Игоря Коломойского.