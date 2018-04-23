S&P спрогнозировало падение курса гривни

В S&P ожидают ухудшения курса гривни в этом году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's откорректировало ожидания курса гривни на конец этого года – с 27,3 грн/$ до 29,5 грн/$.

Об этом говорится в сообщении агентства о подтверждении рейтингов страны, передает Интерфакс-Украина.

Помимо того, если ранее агентство ожидало, что в конце 2019 и 2020 годов курс гривни будет оставаться стабильным на уровне 27,5 грн/$, то теперь рассчитывает на его ослабление к концу следующего года до 30,5 грн/$ с последующим укреплением до 29,8 грн/$ к концу 2020 года и 28,8 грн/$ – к концу 2021 года.

Напомним, что аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.

Однако украинский бизнес считает, что обменный курс гривни к доллару США через 12 месяцев превысит 29 грн/$.

Прогнозный курс гривни на конец 2018 год в проекте закона О Государственном бюджете Украины на 2018 год, подготовленном Кабинетом министров Украины, составляет 30,1 грн/$.

При этом, Министерство экономического развития и торговли и Министерство финансов Украины ожидают среднегодовой курс гривни в 2019 году на уровне 30,5 грн/$.