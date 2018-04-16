Бизнесмены сделали прогноз курса гривни

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Среднее значение обменного курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/$
Фото: NBU/Flickr

Среднее значение обменного курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/$

Украинский бизнес считает, что обменный курс гривни к доллару США через 12 месяцев превысит 29 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного в I квартале 2018 года.

Так, большая часть респондентов (67,7%) прогнозируют, что обменный курс превысит 29 грн/$.

При этом, доля респондентов, ожидающая обесценивание гривни, несколько сократилась - до 86,3% (в IV квартал она составила 88,5%).

Согласно опросу, среднее значение обменного курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/$ (в IV квартал - 29,30 грн/$).

В Нацбанке отметили, что во время проведения опроса средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке в среднем на 26,93 грн/$. Ежедневные колебания не превышали 5,2%.

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